Спецоперация 18 февраля 2024, 21:44 Бойцы ВС РФ нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке Бойцы отряда «Викинг» нашли трофейные западные РПГ-7 на позициях ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»

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Бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости», опубликовавшее видео.

Российские военные в одном из ящиков обнаружили партию кумулятивных гранат к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7), метательные снаряды к нему и другое вооружение.

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«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые», — заявил командир подразделения.

По его словам, это, вероятно, аналог российских АГС, или автоматических гранатометов на станке.

На кадрах, снятых в Авдеевке, видно одноэтажное здание, внутри которого находились ящики с боеприпасами, большая часть которых была маркирована латинскими буквами, а не кириллицей. На некоторых имелись наклейки с датой производства 2023 года, уточнило агентство.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла возможность получить за рубежом полмиллиона единиц боеприпасов для помощи Украине, при финансовом обеспечении со стороны союзников.