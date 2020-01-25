Заражение кошек и собак коронавирусом назвали возможным

Жители Китая заразились новым типом коронавируса от животных на экзотическом рынке. Теперь люди опасаются не только за свою жизнь, но и здоровье домашних любимцев. Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов объяснил «360», может ли инфекция добраться до кошек и собак.

По его словам, источник наиболее тяжелых типов коронавируса — летучие мыши. Именно от них заражаются мелкие млекопитающие и хвостатые не исключение.

«Что касается нового коронавируса в Ухане, мы не знает его экологии. По аналогии, что он принадлежит к тому же роду этот коронавирус, можно предполагать, что природным резервуаром также являются летучие мыши. Не исключено, что мелкие млекопитающие, включая кошек и собак, также подвержены этому вирусу», — рассказал Щелканов.

Вирусолог подчеркнул, что точных научных данных еще нет, поэтому все выводы, скорее, относятся к гипотезам и предположениям.

«Как правило, мелкие млекопитающие также, как и летучие мыши болеют без выраженной симптоматики, поэтому и могут заражать человека», — заключил Щелканов и добавил, что научных исследований пока нет.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV появился в конце 2019 года. Первый заразившийся подцепил инфекцию на китайском рынке в Ухане. Там продавали змей и летучих мышей.

Жертвами болезни стали более 40 человек, а 1287 граждан уже заражены коронавирусом. Заболевшие есть в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Австралии и Малайзии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала весь мир начать борьбу с вирусом.