Экзотика довела до эпидемии. Коронавирус зародился на рынке, где вы никогда не захотели бы оказаться

В истории с китайским коронавирусом особое внимание люди уделили рынку «Хаунань» в городе Ухань. Дело в том, что большинство заболевших работали или жили рядом с ним. Источником вируса могли стать дикие животные, которых там продавали. Что происходило на рынке — в материале «360». Но предупреждаем, в тексте много фото не для слабонервных.

Коронавирус 2019-nCoV продолжает бушевать в Китае. Он забрал жизни 26 и заразил более 850 человек. Местом зарождения заболевания, по мнению жителей города Ухань, является местный рынок «Хаунань», фотографии которого мы публиковали раньше. Оказалось, что в той подборке были еще «цветочки», а змеи, от которых, по одной из версий, пошла зараза, могут вообще быть не при чем.

В этой торговой точке, судя по некоторым фотографиям, можно подхватить вообще что угодно. Ведь на нем продавали не только змей, от которых могло передаться заболевание, но и множество других экзотических животных, пригодных для еды. По крайней мере так считают китайцы.

В Twitter появился прайс-лист, на котором можно найти 112 животных, продающихся на рынке. Все они экзотические и, по словам директора центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу, продавались незаконно.

Вот снимок прайс-листа.

В списке есть в том числе мясо верблюда (полкило стоит 25 юаней или 234 рубля), бычьи яйца за 12 юаней (107 рублей), крокодилий язык (45 юаней или 403 рубля).

Но это еще не самая экзотическая еда: за шесть тысяч юаней (53 тысячи рублей) можно купить живого пятнистого оленя, за четыре тысячи юаней (35 тысяч рублей) — живого страуса, а за 500 юаней (четыре тысячи рублей) — живого павлина.

На рынке также можно приобрести цивету — хищника, похожего на лису, а также саму лису, молодого волка, собаку, коалу, гигантскую саламандру, крысу, дикобраз барсука и другую дичь. И гвоздь «программы» — пенис крокодила (всего-то 40 юаней или 358 рублей).

Если вы сомневаетесь, что всех этих животных (или их части) в Китае едят, то как объяснить это видео? Местный житель снял на камеру суп из летучей мыши. И нет, там не кусочки мяса животного, а целая летучая мышь в тарелке. На другом видео автор проходит через торговые ряды и снимает ассортимент — там десятки туш собак, лежащих на грязных столах и в повозках.

О змеях тоже не стоит забывать. На рынке продавались и эти рептилии. Помимо ряда видов морских змей, там можно купить и настоящую кобру. Теперь китайские власти предположили, что источником вируса могло стать не только мясо змей, но и крыс или барсуков, которое продавалось именно на рынке «Хуанань».

По данным ВОЗ, зараженные летучими мышами циветы были источником массового заражения вирусом Sars в 2002-03 годах. Тогда от него погибли по всему миру 774 человека, а заболели более 80 тысяч человек. Сегодняшний коронавирус — это разновидность Sars. Цивет тогда также употребили в пищу.

Традиционная еда

Классическая китайская кухня одна из самых оригинальных в мире по сочетанию вкусов. Непривычным европейцам кажется странным съесть сушеную рыбу, которую окунули в карамель. Однако все необычные блюда, которые можно обнаружить в Китае рассчитаны в большинстве своем на туристов.

Кроме того, видео с разделанными собаками не должно вводить никого в заблуждение. Этих животных в Китае едят только в одной провинции и только раз в году на специальном фестивале. Большинство жителей страны отрицательно относится к этой традиции.

Жители крупных городов Поднебесной предпочитают классические блюда: свинину в кисло-сладком соусе, острый сыр тофу, утку по-пекински, цзяоцзы — аналог русских пельменей и все виды лапши. Однако гурманы есть везде. А среди классических китайских блюд есть и пугающие. При этом все они связаны с птицами.

Первые — это «ласточкины гнезда». Название этого блюда не очень верно, потому что речь идет об одной из разновидности стрижей. Эти птицы строят свои гнезда только из выделений слюнных желез .

Источник фото: Wikimedia

В прошлом «ласточкины гнезда» мог есть только император. Но после «экономического чуда» Китая интерес к этому продукту возник у многих.

Этим воспользовались жители других стран Юго-Восточной Азии, которые организовали целые фермы, где специально разведенные стрижи строят гнезда для будущих птенцов, даже не подозревая, куда пропадает место будущей кладки. Из ласточкиных гнезд варят суп. Получается месиво, похожее на желе .

Источник фото: Wikimedia

Самые большие любители этого деликатеса живут не на материковом Китае, а в Гонконге. На них приходится половина от всего мирового производства этого продукта.

Второе блюдо — это балют. Вареное утиное яйцо с уже почти сформировавшимся, но еще не проклюнувшимся птенцом.

Источник фото: Wikimedia

Особенно ценится околоплодный сок в балюте, который сначала выпивают, а потом приступают к поеданию остальных частей. По вкусу он напоминает говяжью печень.

И снова яйца, но на этот раз без птенца. Просто выдержанные в щелочной среде по меньшей мере несколько месяцев. Их называют «столетние яйца» и используют в качестве закуски.

Источник фото: Wikimedia

Из-за долгого нахождения к щелочной среде белок становится коричневым и полупрозрачным, желток темнеет почти до черного цвета. Все это сопровождается сильнейшим запахом аммиака.