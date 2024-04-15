Мир 15 апреля 2024, 19:52 «Вероятность не нулевая». Война Ирана и Израиля положит конец украинскому конфликту «Страна.ua»: противостояние Ирана и Израиля может завершить конфликт на Украине Pxhere

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Обострение ирано-израильского конфликта может прямым образом отразиться на Украине. Такое заявление сделали аналитики украинского издания «Страна.ua».

Соединенные Штаты могут прийти к выводу, что необходимо «закрывать» украинский фронт, ведь тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух стран будет проблематично.

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«А вероятность ирано-израильской войны, как показали последние события, далеко не нулевая. И это может иметь вполне конкретные последствия для Украины», — написали аналитики.

Конгресс Соединенных Штатов в ближайшее время рассмотрит вопрос о военной помощи Украине и Израилю. Эксперты уверены, что акценты сместятся в пользу страны на Ближнем Востоке. При этом Совет Безопасности ООН, как и Россия, упорно призывают Израиль и Иран к сдержанности.

США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и осудили агрессию против Израиля. Страны «Большой семерки» также выразили солидарность Израилю, обвинив Иран в риске спровоцировать неконтролируемую эскалацию. Хотя подобные осуждения от части безумны — мир забывает об атаке Израиля по посольству в Дамаске.