Эксклюзив 15 апреля 2024, 16:53 «Ближний Восток еще будет полыхать». США сместят акцент с Украины в сторону Израиля Политолог Щербинин: при эскалации США сместят акцент с Украины на Израиль

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Конгресс Соединенных Штатов в ближайшее время рассмотрит вопрос предоставляения военной помощи Украине и Израилю. Как скоро США примут решение о финансировании и кто получит его первым — обсудили политолог, член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин и ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Удар Ирана по Израилю ускорил процесс рассмотрения вопроса о предоставлении военной помощи. Щербинин обратил внимание на высокую роль решений, принятых израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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«Во многом это продиктовано политическими решениями, связанными с выборами в США, потому что Байден заинтересован в том, чтобы продемонстрировать на текущий момент свою роль как миротворца, позиционировать себя в таком виде», — отметил политолог.

Он назвал временной мерой некоторую деэскалацию между Ираном и Израилем.

«Безусловно, Ближний Восток еще будет полыхать, и ситуация будет эскалировать, несмотря на всю пагубность текущей ситуации. Важно отметить следующее: на текущий момент Израиль не так сильно заинтересован в поддержке, как Украина», — добавил Щербинин.

Тем не менее при эскалации конфликта США сместят акценты и внимание в пользу Израиля, нежели Украины, уверен он.

Я думаю, что в той или иной степени предоставление очередного пакета помощи Украине и Израилю возможны, но акцент между этими двумя участниками соглашений все же будет смещен в сторону Израиля. Это более приоритетное направление для Вашингтона. Максим Щербинин Политолог

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил у США ЗРК Patriot в обмен на отказ ВСУ от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В противном случае каждый будет выживать, как может, заявил министр.