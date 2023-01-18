Эксклюзив 18 января 2023, 12:39 Вероятной причиной крушения вертолета в Броварах назвали ликвидацию главы МВД Украины Рогов не исключил связь крушения вертолета в Броварах с ликвидацией главы МВД Украины YouTube

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Погибший при крушении вертолета в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский очень много знал о контрактах, тратах и воровстве средств, выделенных военным. Есть подозрение, что авиакатастрофа связана с его ликвидацией. Об этом в беседе с «360» заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что сейчас выдвинули несколько версий крушения, но настаивают на ошибке пилота.

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«Я слышу из Киева, что вертолет сделал несколько кругов над магазином „Флора“, а потом полетел в центр, где начал резко снижаться и упал. Если бы это была ошибка пилота, то все выглядело бы немного иначе», — заявил Рогов.

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Политик пояснил, что пилот явно искал место для посадки, чтобы спасти воздушное судно и людей на его борту.

«У меня большие подозрения, что это просто ликвидация Монастырского, который слишком много знал о контрактах, о тратах, о воровстве на войне. Через него проходили очень большие суммы денег», — добавил Рогов.

Он добавил, что сейчас со стороны западного сообщества к президенту Украины Владимиру Зеленскому появилось очень много вопросов, связанных в том числе с разорением криптобиржи FTX, через которую проходили десятки миллиардов долларов из американского бюджета, выделенных на поддержку Украине.

«Если это так, то мы увидим еще не одну катастрофу, аварию, передоз и прочие внезапные смерти, которые охватят представителей верхушки этой шайки наркоманов и нацистов», — подчеркнул Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» напомнил, что в сериале «Мадам госсекретарь» герой по фамилии Зелинский, который добивался войны с Россией, тоже погиб при крушении вертолета.

«Мы все прекрасно знаем что западные политтехнологи реализовывают все через медиа, через каналы, через картинки, которые проникают в общество», — подытожил Рогов.

Вертолет в Броварах упал утром в среду, 18 января, около жилого дома и детского сада. На месте аварии вспыхнул пожар.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что, по последним данным, на месте погибли 18 человек. В том числе министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Представители ведомства находились на борту воздушного судна.

Ранения различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 15 детей.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что криминалисты рассматривают три версии происшествия: диверсию, техническую неисправность и нарушение правил безопасности полетов. Окончательные причины установят следователи.