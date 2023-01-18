Важное 18 января 2023, 11:40 Число погибших при крушении вертолета в Броварах возросло до 18 Украинские СМИ сообщили о 18 жертвах при крушении вертолета в Броварах Соцсети

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При крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, еще 26 получили травмы. Новые данные опубликовали местные СМИ.

По данным Нацполиции Украины, среди пострадавших есть 10 детей, два ребенка погибли. Глава ведомства Игорь Клименко заявил о 22 пострадавших и 16 погибших. Он уточнил, что их доставили в больницу.

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Глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба опубликовал данные о 17 жертвах.

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Ранее стало известно, что при крушении вертолета погибли руководитель МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Эти данные подтвердили в Национальной полиции страны.

Воздушное судно рухнуло утром 18 января возле жилого дома и детского сада. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар. При падении вертолет зацепил жилое здание, оно получило повреждения. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. В офисе президента Украины назвали трагедией случившееся в пригороде Киева.