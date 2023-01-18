Важное 18 января 2023, 11:21 Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Броварах Нацполиция Украины: руководство МВД погибло при крушении вертолета в Броварах Соцсети

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В Броварах Киевской области погибли 16 человек, девять из которых находились на борту рухнувшего вертолета. Среди жертв — руководство МВД, сообщила Национальная полиция Украины.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД», — заявила пресс-служба.

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Рядом с детским садом разбился вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Всего известно о 16 погибших, из них двое детей. Девять человек находились на борту вертолета. Госпитализировали 22 человека, в том числе 10 детей. На месте крушения остались специалисты.

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Местные СМИ сообщили, что среди жертв — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Вертолет упал утром 18 января, на месте крушения начался пожар. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что людей эвакуировали, на место съехались спасатели, полиция и медики.