Важное 18 января 2023, 12:02 Неисправность вертолета стала одной из версий крушения в Броварах МВД Украины: вертолет в Броварах мог упасть из-за неисправности или диверсии Соцсети

Читать 360tv в

Крушение вертолета в Броварах могло произойти по трем причинам. МВД Украины допустило диверсию, техническую неисправность и нарушение правил безопасности, рассказал в Telegram-канале советник министра Антон Геращенко.

«Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал он.

Реклама

Причины установят следователи. Советник министра добавил, что, кроме главы МВД Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина, погиб госсекретарь Юрий Лубкович. По словам Антона Геращенко, из тех, кто находился на борту вертолета, не выжил никто.

Реклама

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба ранее уточнил новую информацию о жертвах. По состоянию на 10:30 погибли 18 человек, в том числе трое детей. В больницах оказались 29 раненых, 15 из них — дети.

Вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям упал 18 января рядом с детским садом и жилым домом, начался пожар.