Верещук сообщила о согласовании 2 гумкоридоров для эвакуации с Украины 27 марта

Украинские власти 27 марта проведут эвакуацию мирных жителей по двум гуманитарным коридорам. Эвакуация будет проходить из Мариуполя и Рубежного в сторону Запорожья и Бахмута соответственно, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«На сегодня согласовано два гуманитарных коридора», — заявила Верещук в видеообращении (ее процитировал ТАСС).

Накануне, 26 марта, Верещук объявила об открытии 10 гумкоридоров.

Начиная с 25 марта каждый день работает открытый Россией гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из портов Украины. Гуманитарный коридор в открытое море организовали в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

Также с помощью российских военнослужащих 90 граждан России, Молдавии и Украины смогли безопасно покинуть Херсонскую область. Военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто захотел уехать из районов проведения спецоперации на автобусах и в составе автомобильных колонн на личном транспорте.