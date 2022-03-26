Вице-премьер Украины Верещук рассказала об открытии 10 гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что 26 марта в стране будет открыто 10 гуманитарных коридоров. По ним эвакуируют мирных жителей.

По данным ТАСС, коридоры будут располагаться от Мариуполя до Запорожья, в Киевской и Луганской областях.

«На сегодня согласовано десять гуманитарных коридоров», — рассказала Верещук.

Также 25 марта на Украине открылся гуманитарный коридор для иностранных судов. Он работает каждый день, с 08:00 до 19:00, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Гуманитарный коридор открыт в 20 милях на юго-востоке порта Ильичевск. В Минобороны сообщали, что иностранные суда не могли покинуть страну по нескольким причинам. Во-первых, из-за угрозы обстрелов украинскими войсками. Во-вторых, из-за минной опасности. В итоге в стране заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран.