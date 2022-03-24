Россия откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из портов Украины

Иностранные суда смогут покинуть украинские порты по созданному РФ гуманитарному коридору. Он будет работать ежедневно, с 08:00 до 19:00, начиная с 25 марта.

Гуманитарный коридор в открытое море организуют в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Россия обратилась к Международной морской организации с призывом повлиять на Украину и предпринять необходимые меры для деблокирования застрявших в украинских портах иностранных кораблей.

В Минобороны подчеркнули, что выйти в море они не могут по двум причинам. Первая заключается в угрозе обстрелов со стороны украинских войск. Вторая — в созданной украинской стороной минной опасности. В портах Украины заблокированными остались 67 иностранных судов из 15 стран.

Со своей стороны РФ, заметили в военном ведомстве, не создает никакой опасности для гражданского судоходства.