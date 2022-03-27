Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области

Херсонскую область с помощью российских военнослужащих смогли безопасно покинуть 90 граждан России, Молдавии и Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передало РИА «Новости».

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащие на центральной площади Херсона обспечили безопасную погрузку всех, кто захотел уехать из районов проведения спецоперации на автобусах и в составе автомобильных колонн на личном транспорте. Им было обеспечено безопасное перемещение на территорию РФ.

Эвакуация происходит в связи с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза граждан с территории Украины и по заявкам, поданным в военную прокуратуру Херсона. Из Херсонской области на территорию Крыма с момента начала спецоперации было доставлено порядка 500 граждан иностранных государств.

Ранее сообщалось, что границу с Россией пересекли уже 402 378 беженцев из Донбасса. Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась 18 февраля в связи с обострением ситуации на востоке Украины. В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Часть эвакуированных разместились в пунктах временного проживания.