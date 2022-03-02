«Венгрия в этом не участвует!» Власти страны отказались поставлять оружие Украине

Венгрия никаким образом не примет участия в событиях на Украине, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, его слова привело агентство Azertag.

«Венгрия в этом не участвует! В этой ситуации главное, чтобы была гарантирована наша безопасность. Мы дали ясно понять, что не позволим втянуть себя в войну», — заявил Сийярто.

Дипломат отметил, что для Венгрии важно, чтобы санкционные пакеты в отношении РФ не поставили под угрозу энергетику Венгрии и сохранили договоренности по сокращению накладных расходов.

Официальный представитель посольства РФ в Венгрии сообщил, что в стране находится большое количество туристов, Росавиация предпринимает все меры для скорейшего их возвращения на родину.

Ранее стало известно, что Венгрия попала в число стран, которым запрещено направлять свои самолеты в воздушное пространство Российской Федерации.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Глава государства дал такое распоряжение после обращения глав республик Донбасса с просьбой о защите.