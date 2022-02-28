Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран. Список

Российская Федерация запретила 36 странам использовать свое воздушное пространство. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Росавиации.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Таким образом, ограничения коснутся авиакомпаний из таких стран, как Албания, Австрия, Ангилья, Бельгия, Британские Виргинские острова, Болгария, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Гибралтар, Джерси, Дания (+ Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Исландия Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Канада, Латвия, Люксембург, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

«В особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты из указанных государств», — добавили в Росавиации.

Накануне Евросоюз запретил российским самолетам пользоваться своей воздушной территорией.