Посольство России в Венгрии собирает списки туристов на вывозные рейсы назад на родину, причем их число пополняется с каждой минутой. Об этом «360» сообщил официальный представитель посольства РФ в Венгрии.

«Много людей к нам обращаются, собираем списки на вывозные рейсы. Пока нет понимания, когда будут отправлены туристы», — заявили в посольстве.

По словам дипломатов, список пассажиров очень большой и пополняется с каждой минутой.

«Каждую минуту список увеличивается, звонят новые люди, здесь очень много туристов», — добавили в посольстве.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), больше 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом в РФ.

Россиян доставят на родину через третьи страны, в обход территории Евросоюза, ранее закрывшего воздушное пространство для российских бортов.