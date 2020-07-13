Венгрия опровергла свою же информацию об открытии границ для России с 15 июля

Ранее посольство в Facebook написало, что всем россиянам будет разрешен въезд, если у них есть отрицательные результаты теста на новый тип коронавируса. При этом граждане России вошли в «желтый список» стран, который составили эпидемиологические органы Венгрии. Однако власти страны оставляют за собой право отказать во въезде иностранцам с подозрением на болезнь. Венгры, которые приезжают из России, должны проходить медицинский осмотр. Если коронавирус будет обнаружен, то граждане Венгрии будут отправлены на двухнедельный карантин. В «желтый список», кроме России, вошли также Великобритания, Португалия, Сербия и Швеция. Позже сообщение о том, что россияне смогу приехать в Венгрию удалили со страницы посольства.

«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», — приводит слова представителя посольства издание РБК.

Накануне в Росавиции сообщили, что готовятся к переговорам о возобновлении авиасообщения с другими странами. Ведомство уже отправило обращения в несколько иностранных государств и получила ответы. При этом посол Евросоюза считает преждевременными разговоры об открытии границ для русских туристов.