Посол ЕС назвал преждевременными разговоры о сроках открытия границ Европы для россиян

Россиянам рано рассчитывать на путешествия в страны Евросоюза. Открытие границ с государствами — членами ЕС для РФ пока не обсуждают. Существующий список должны пересмотреть в середине июля.

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер не стал давать никаких прогнозов о том, попадет ли Россия в упомянутый перечень. Его позицию привел сайт RT.

«Сейчас, наверное, преждевременно предсказывать результаты», — сказал дипломат.

Он пояснил, что список формируют, основываясь на предложениях Еврокомиссии. При этом в учет берут несколько критериев.

При принятии решения обращают внимание и на эпидемическую ситуацию в государстве. Она должна быть близкой к положению дел в ЕС. Речь в том числе идет о стабильности и снижении числа заражений COVID-19 в стране за последние 14 дней, уточнил ТАСС.

«Последний критерий — общие меры по реагированию на коронавирусную инфекцию в той или иной стране», — заключил Маркус Эдерер.

В России, по последним данным, выявили 694 230 случаев коронавируса. С начала эпидемии выздоровели 463 880 человек, 10 494 скончались. По состоянию на 7 июля в Московской области проведено 1 129 295 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также здоровые лица обследуются на базе негосударственных лабораторий.