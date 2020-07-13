Венгрия заявила о готовности открыть границы для россиян

Первой страной Евросоюза, которая откроет границу для въезда россиян после ограничений из-за эпидемии коронавируса, стала Венгрия.

С 15 июля Венгрия разрешает въезд на свою территорию россиянам с условием наличия у них справок, которые подтверждают отрицательный результат теста на коронавирус нового типа, говорится в сообщении венгерского посольства в Москве в Facebook.

Граждане России попали в «желтый список», который был ранее подготовлен эпидемическими властями Венгрии. Этот перечень при определенных условиях разрешает въезд гражданам стран с повышенным риском COVID-19.

При этом власти оставляют за собой право отказать во въезде в страну иностранцам с подозрением на коронавирус нового типа.

Возвращающимся из России венграм предстоит пройти медицинский осмотр. И если у них будут обнаружены симптомы COVID-19, то их отправят на двухнедельный карантин. Кроме России «желтую зону» вошли Португалия, Сербия, Швеция и Великобритания.

Украина и Албания находятся в «красной зоне».

В Израиле надеются, что российские туристы вернутся в 2020 году, но на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране стала хуже. Сейчас в Израиле фиксируются сотни новых случаев COVID-19, хотя еще три недели назад статистика была другой