Мир 24 апреля 2024, 05:45 Великобритания согласилась принять Залужного в качестве посла Украины Подоляк: бывший главком ВСУ Залужный будет послом в Великобритании РИА «Новости»

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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ближайшее время отправится в Лондон в качестве посла. Великобритания согласовала его кандидатуру, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Киев 24».

«Насколько я понимаю, там уже все официально утверждено, он будет послом, имеется в виду агреман [согласие на прием посла] и протокольные процедуры министерства иностранных дел», — заявил он.

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Подоляк добавил, что это вопрос недель, так как нужно согласовать некоторые логистические процедуры.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку. Вместо него главнокомандующим назначили генерал-полковника Александра Сырского.

В марте появилась информация, что Залужный станет послом Украины в Великобритании. Сам бывший военачальник эту информацию не подтверждал, и вообще после увольнения практически не появлялся в публичном пространстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что некоторые подразделения ВСУ, приближенные к бывшему главкому, отказались подчиняться приказам Сырского. Они попали под расформирование.