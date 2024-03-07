Важное 07 марта 2024, 20:22 Залужного назначили послом Украины в Британии Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом Украины в Великобритании Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил МИД страны.

«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

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Согласно проведенному на Украине соцопросу, если бы выборы проходили сегодня, Залужный набрал бы в первом туре 41%, Зеленский — 23,7% голосов. Во втором туре экс-главком одержал бы победу, набрав 67,5% голосов.

С заменой главкома ВСУ не согласился мэр Киева Виталий Кличко. Он считает, что Зеленский ошибся, убрав Залужного и назначив на его место Александра Сырского. Кличко отметил, что Залужный имеет высокий рейтинг и нужно объединяться вокруг таких людей.