Спецоперация 17 апреля 2024, 08:02 Не все бригады ВСУ подчинились Сырскому Аналитик Меркурис: часть бригад ВСУ отказались подчиняться главкому Сырскому Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Некоторые украинские подразделения, приближенные к генералу Валерию Залужному, отказались подчиняться новому главкому ВСУ Александру Сырскому. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в YouTube-канале.

«Похоже, что между генералом Сырским и некоторыми подразделениями в украинской военной системе развивается кризис. <…> Эти подразделения не хотят подчиняться приказам Сырского», — подчеркнул эксперт.

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Меркурис добавил, что недавно появились данные о расформировании 67-й бригады ВСУ. Он предположил, что ее распустили как раз из-за неподчинения главнокомандующему. Похожая ситуация наблюдалась и с 3-ей бригадой, которая отказалась по приказу Сырского идти в контратаку в районе Авдеевки. По словам аналитика, скоро станет известно о расформировании еще одной бригады ВСУ — штурмовой.

Ранее Александр Меркурис констатировал тяжелое положение украинских войск в Часовом Яре. По его словам, критичность ситуации признал и Сырский.