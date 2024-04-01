01 апреля 2024, 18:20
Залужного заставили молчать о причинах отставки
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения
Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах отставки. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».
«Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну, а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», — предположил офицер.
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Кривонос подчеркнул, что истинные причины увольнения известны только двум людям: Зеленскому и Залужному.
Новый главнокомандующий украинской армией Александр Сырский ранее говорил, что у украинского президента были весомые причины отправить Залужного в отставку. Он также добавил, что приказы нужно выполнять, а не обсуждать.
Конфликт между Залужным и Зеленским назрел давно. Внутри страны случилось противостояние разных политических сил. Зеленский ставил перед государством заведомо невыполнимые задачи, поэтому в глазах людей стал «президентом безнадеги». Залужный, противостоящий украинскому лидеру, напротив, оказался народным героем. Поэтому властям понадобились кадровые перестановки.
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