Мир 16 апреля 2024, 11:59 Великобритания решила радикально избавиться от нелегалов РИА «Новости»: Великобритания ищет новые страны, чтобы высылать мигрантов Velar Grant/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Власти Великобритании не теряют надежды сократить поток мигрантов. Как сообщило РИА «Новости», в Соединенном Королевстве подумывают переселить их в Армению, хотя страна отрицает, что ведет переговоры по этому вопросу.

Министерство иностранных дел Великобритании активно работает по миграционной линии с другими государствами. В «шорт-листе» для приема нелегалов — Армения, Ботсвана, Коста-Рика и Кот-д’Ивуар.

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«Внешнеполитическое ведомство также обращалось к нескольким странам Южной Америки, включая Бразилию, Колумбию, Парагвай, Перу и Эквадор», — писали авторы материала.

Однако позе власти решили, что эти страны не так заинтересованы в том, чтобы дать временное убежище мигрантам. В резерве у Британии еще несколько стран для обсуждения этого вопроса.

Как утверждают журналисты, идея отправить нелегалов «на передержку» у Великобритании появилась давно. Разработана даже целая схема: Соединенное Королевство создаст зарубежные центры для содержания и оформления мигрантов. Пока те будут там находится, власти решат — могут ли пустить нелегалов в Британию.

Британское правительство последние полтора года искало страны, готовые принять высланных нелегальных мигрантов. Обсуждения с Арменией начались в сентябре 2023 года во время визита в Ереван министра иностранных дел Лео Докерти.

Власти Великобритании столкнулись с настоящим миграционным кризисом. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что страна денонсирует членство и выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, если это поможет остановить поток нелегалов — те прибывают на малых судах через Ла-Манш.