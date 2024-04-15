Мир 15 апреля 2024, 08:34 Великобритания попросила Армению принять высланных нелегальных мигрантов The Times: Великобритания начала переговоры с Арменией по поводу мигрантов Stuart Brock/Keystone Press Agency / Global Look Press

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МИД Великобритании инициировал переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой по поводу высылки нелегальных мигрантов. Власти рассчитывают заключить с этими странами соглашение, аналогичное договору с Руандой, сообщила газета The Times.

Британское правительство последние полтора года искало страны, готовые принять высланных из Соединенного Королевства нелегальных мигрантов. Эквадор, Бразилия, Парагвай, Перу и Колумбия оказались незаинтересованными, и власти запустили переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой. В резервный список включили Сенегал, Кабо-Верде, Танзанию, Анголу, Того и Сьерра-Леоне.

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Обсуждения с Арменией начались в сентябре 2023 года во время визита в Ереван министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти. Сделка еще не состоялась, армянские власти решили проследить за ситуацией в Руанде, которая заключила такое соглашение.

Нелегальные мигранты приплывали в Великобританию на малых судах через пролив Ла-Манш. Их поток с начала 2024 года увеличился в полтора раза. Премьер-министр Риши Сунак допустил выход страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, если это позволит решить проблему.