Мир 04 апреля 2024, 07:24 Великобритания из-за небывалого наплыва мигрантов задумалась о выходе из ЕСПЧ The Sun: премьер-министр Сунак пригрозил выходом Великобритании из ЕСПЧ Edward Crawford/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Власти Великобритании столкнулись с миграционным кризисом. Поток нелегалов на малых судах через Ла-Манш резко увеличился. Премьер-министр Риши Сунак в интервью The Sun пригрозил выходом страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Великобритания присоединилась к Европейской конвенции по правам человека 71 год назад. Риши Сунак заявил, что страна денонсирует членство и выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, если это поможет остановить поток лодок с нелегальными мигрантами.

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«Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде», — сказал он.

Только с января через Ла-Манш в Великобританию переправились более пяти тысяч нелегалов. Это на 43% больше, чем год назад. Риши Сунак пообещал «довести дело до конца» ради защиты суверенитета. Премьер напомнил, что сам вышел из семьи иммигрантов. Он заявил, что Соединенное Королевство останется гостеприимным, но важно приезжать в страну на законных основаниях — сделав все необходимые взносы и дождавшись очереди.

В 2019 году британцы повторили путь нелегальных мигрантов и убедились в халатности пограничников. Одного из участников эксперимента пустили в страну по чужому биометрическому паспорту.