Мир 05 февраля 2023, 19:31 Британия приготовилась к выходу из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов The Sunday Times: прогноз о наплыве нелегальных мигрантов заставит Британию покинуть ЕСПЧ РИА «Новости»

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Правительство Великобритании приготовилось к радикальным шагам, включая выход страны из Европейской конвенции по правам человека, после появления прогноза о прибытии в страну 65 тысяч нелегальных мигрантов в 2023 году. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

По данным журналистов, такой прогноз власти получили по итогам исследования модели, которая практически не ошиблась, предсказав прибытие через Ла-Манш 45 тысяч нелегальных гостей в Великобританию в 2022 году.

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По словам источников в правительстве, премьер Риши Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман готовят серьезное ужесточение иммиграционного законодательства Великобритании. По оценке чиновников, страну фактически поставят на «грань» международного права.

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Речь идет не только о высылке всех незаконно прибывших страну, но и о запрете депортированным получать разрешение на временное пребывание в Великобритании. Законопроект внесут на рассмотрение парламента до конца февраля.

Также правительство намерено продолжить программу по отправке в Руанду просителей убежища, которую начал кабмин Бориса Джонсона. В прошлом году Европейский суд по правам человека признал эту схему незаконной. Но нынешние власти королевства готовы на радикальные шаги, вплоть до выхода из Европейской конвенции по правам человека, чтобы самостоятельно решать вопросы миграции.