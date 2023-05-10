Мир 10 мая 2023, 03:19 США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS Politico: США не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, так как такие же ракеты Киеву передаст Лондон. Вместо этого Вашингтон будет снабжать ВСУ комплексами Patriot, боеприпасами и бронетехникой, написала газета Politico.

«Наша политика в отношении ATACMS не изменилась», — процитировала газета своего собеседника.

Реклама

Великобритания планирует отправить украинским войскам аналог ATACMS дальностью от 100 до 300 километров. По некоторым данным, Британия поставила Киеву условие применять эти ракеты только на территории Украины.

Ранее сообщалось, что на сайте Минобороны королевства появились документы тендера на закупку ракет дальностью от 150 до 300 километров, которые можно запускать с земли, воды и воздуха. По мнению опрошенных «360» экспертов, это только первый шаг в поставках западного дальнобойного вооружения для ВСУ. Пока под ударом окажется Крым, но следующие ракеты вполне могут долететь и до Москвы.