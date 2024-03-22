Мир 22 марта 2024, 09:28 Великобритания осудила Россию за попытку перепроверить фейк о смерти Карла III — МИД МИД России: Великобритания обвинила РИА «Новости» и Sputnik в фейках I–Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Британские власти обвинили российские СМИ в тиражировании фейков о смерти Карла III, хотя они, наоборот, выпустили опровержение этой информации. Представитель МИД России заявил РИА «Новости», что в Королевстве специально дискредитировали неугодную прессу.

«В нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков», — сказал он.

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Собеседник агентства напомнил, что РИА «Новости» и Sputnik сделали запрос в пресс-службу Букингемского дворца и выпустили опровержение информации о смерти короля. Представитель МИДа заявил, что после этого британские власти обвинили их в распространении фейка, то есть фактически осудили за факт-чекинг.

Врачи диагностировали британскому королю Карлу III рак и запретили посещать публичные мероприятия в период лечения. В интернет попал документ о его гибели, якобы опубликованный Букингемским дворцом. Информацию опровергли, а спустя некоторое время папарацци застали правителя возле Виндзорского замка.