Мир 05 февраля 2024, 22:17 Рак обнаружили у короля Британии Карла III РИА «Новости»

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У британского короля Карла III нашли рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передало РИА «Новости».

«Во время недавней процедуры в больнице <…> была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака», — заявили в релизе.

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Медики уже занялись лечением короля. На период терапии монарху рекомендовали отказаться от посещения публичных мероприятий. При этом Карл III сможет выполнять свои обязанности и работать с официальными документами.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Карл III может отречься от престола досрочно. Как отметил бывший дворецкий принцессы Дианы, монарх покинет пост в течении ближайших 10 лет, а в стране появятся молодые король и королева.