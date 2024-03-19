Мир 19 марта 2024, 17:34 «Умершего» короля Карла III заметили у его замка Короля Великобритании Карла III заметили у Виндзорского замка Фото: MAGO/Paul Marriott / Global Look Press

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Короля Великобритании Карла III заметили у Виндзорского замка — впервые после того, как в Сети начали распространяться слухи о его смерти. Об этом сообщила газета The Daily Mail, опубликовав фотографии сидящего в машине монарха.

Утром 19 марта папарацци удалось снять, как Карл III сидит в автомобиле у Виндзорского замка.

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Пользователи рунета «похоронили» Карла III накануне. В Сети распространили фейковый документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом. Однако позже британские власти опровергли слухи о кончине короля.

В начале февраля у монарха диагностировали рак предстательной железы. Злокачественную опухоль обнаружили во время плановой диспансеризации. Журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, не исключил, что Карл III откажется от химиотерапии в пользу народных средств.