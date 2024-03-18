Мир 18 марта 2024, 15:44 Пользователи Рунета «похоронили» Карла III Фейковый документ о смерти британского монарха Карла III распространили в Сети Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российский сегмент интернета всколыхнула новость о смерти британского короля Карла III. В Сети распространили фейковый документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом.

На самом деле, власти Соединенного Королевства не делали подобных заявлений. Соцсети королевской семьи молчат, как и британские средства массовой информации.

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Пресс-служба Букингемского дворца в комментарии РИА «Новости» опровергла слухи о смерти монарха. Карл III продолжает вести официальные и частные дела.

Действия британского правительства в случае смерти короля прописаны в специальных планах. Например, Елизавету II похоронили в рамках операции «Лондонский мост», а план траурных церемоний ее отца, короля Георга VI назывался «Уголок Гайд-Парка». Карла III похоронят в рамках операции «Менайский мост».

В начале февраля 2024 года стало известно, что королю Великобритании диагностировали рак предстательной железы. Опухоль нашли во время диспансеризации.