11 февраля 2024, 08:37
«Величайшее утешение». Больной раком Карл III поблагодарил нацию за поддержку
Больной раком Карл III поблагодарил народ за поддержку
Британский король Карл III поблагодарил народ за сообщения со словами поддержки и добрыми пожеланиями, которые получил после того, как у него нашли рак. Заявление монарха процитировал CNN.
«Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность за множество сообщений о поддержке и с добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кто заболел раком, знают, что такие добрые мысли — величайшее утешение и ободрение», — подчеркнул король.
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Он добавил, что новость о его диагнозе помогла пролить свет на работу организаций, поддерживающих онкобольных в Британии и мире. Карл III признался, что восхищается их преданностью делу.
Информация о том, что у монарха рак предстательной железы, распространилась 5 февраля. Журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, не исключил, что Карл III откажется от химиотерапии в пользу народных средств, которым давно доверяет.
По словам главного онколога Скандинавского центра здоровья, заслуженного врача России Андрея Коржикова, этот вид рака хорошо лечится, особенно на ранних стадиях.
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