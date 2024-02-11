Мир 11 февраля 2024, 08:37 «Величайшее утешение». Больной раком Карл III поблагодарил нацию за поддержку Больной раком Карл III поблагодарил народ за поддержку Pool/Keystone Press Agency/globallookpress

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Британский король Карл III поблагодарил народ за сообщения со словами поддержки и добрыми пожеланиями, которые получил после того, как у него нашли рак. Заявление монарха процитировал CNN.

«Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность за множество сообщений о поддержке и с добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кто заболел раком, знают, что такие добрые мысли — величайшее утешение и ободрение», — подчеркнул король.

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Он добавил, что новость о его диагнозе помогла пролить свет на работу организаций, поддерживающих онкобольных в Британии и мире. Карл III признался, что восхищается их преданностью делу.

Информация о том, что у монарха рак предстательной железы, распространилась 5 февраля. Журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, не исключил, что Карл III откажется от химиотерапии в пользу народных средств, которым давно доверяет.

По словам главного онколога Скандинавского центра здоровья, заслуженного врача России Андрея Коржикова, этот вид рака хорошо лечится, особенно на ранних стадиях.