Знаменитости 07 февраля 2024, 15:38 Онколог Коржиков заявил, что у Карла III хорошие шансы на выздоровление

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У британского короля Карла III очень хорошие шансы на выздоровление после поставленного диагноза — рак предстательной железы. Об этом «Ридусу» рассказал главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач России Андрей Коржиков.

Он объяснил, что рак предстательной железы в наше время хорошо лечится, особенно, если он обнаружен на ранней стадии. Хуже дело обстоит с лечением в том случае, если человек живет с чувством постоянной усталости.

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«Усугубить ситуацию может накопленная усталость организма. У наших российских людей она хроническая, но не думаю, что у короля Англии есть такая проблема. Так что у него много шансов [на выздоровление]», — отметил врач.

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