Мир 10 февраля 2024, 18:12 Карл III, вероятно, откажется от химиотерапии — СМИ Daily Express: Карл III может лечить рак травами и зельями РИА «Новости»

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Король Карл III в борьбе с раком может предпочесть народные методы лечения вместо химиотерапии. Таким предположением поделился журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, в беседе с изданием Daily Express.

«Я лишь предполагаю. Но Карл III давно продвигает в королевской семье идею „альтернативной медицины“», — отметил Бауэр.

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По его словам, король всегда предпочитал нетрадиционную медицину и уже длительное время активно приобщает к ней семью. Он действительно верит в эффективность лечения травами, настойками и подобными средствами, подчеркнул Том Бауэр. Журналист добавил, что при этом Карл III всегда был противником химиотерапии. Он прислушивается к рекомендациям Майкла Диксона, возглавляющего собственный институт альтернативной медицины, хотя многие пациенты разочаровались в методиках этого эксперта. В прошлом году Диксона назначили главным придворным медиком Карла III.

Бауэр добавил, что обеспокоен состоянием здоровья короля и надеется на его выздоровление.

Информация о болезни Карла III появилась меньше недели назад. Рак у него обнаружили при обследовании в больнице.