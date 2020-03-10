    10 марта 2020, 09:44

    «Ведомости»: российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

    Наза Салех Захи

    Россия не хотела разрывать сделку с ОПЕК. Почему же сотрудничество прекратилось, газете «Ведомости» объяснили знакомые с ситуацией чиновники.
    «Ведомости»: российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

    По словам одного из источников, решение о выходе из сделки приняла Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный чиновник отметил, что саудиты пытались использовать эпидемию коронавируса в своих целях. Они хотели переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

    «Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее», — отметил собеседник газеты.

    Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия действительно работала над сценарием выхода из сделки ОПЕК+. Об этом сообщил РБК.

    В понедельник, 9 марта, стоимость нефти Brent рухнула. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+, когда Россия не согласилась снижать нефтедобычу. По состоянию на 01:23 по Москве цена барреля колебалась в районе 35 долларов. Из-за этого взлетели курсы доллара и евро. Американская валюта утром в понедельник стоила 75 рублей, а евро — 86 рублей.

    Банк России пообещал сохранить финансовую стабильность в стране. ЦБ распорядился с 10 марта начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.