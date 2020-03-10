«Ведомости»: российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

По словам одного из источников, решение о выходе из сделки приняла Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный чиновник отметил, что саудиты пытались использовать эпидемию коронавируса в своих целях. Они хотели переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

«Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее», — отметил собеседник газеты.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия действительно работала над сценарием выхода из сделки ОПЕК+. Об этом сообщил РБК.

В понедельник, 9 марта, стоимость нефти Brent рухнула. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+, когда Россия не согласилась снижать нефтедобычу. По состоянию на 01:23 по Москве цена барреля колебалась в районе 35 долларов. Из-за этого взлетели курсы доллара и евро. Американская валюта утром в понедельник стоила 75 рублей, а евро — 86 рублей.

Банк России пообещал сохранить финансовую стабильность в стране. ЦБ распорядился с 10 марта начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.