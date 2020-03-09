Евро уже 86 рублей. Что теперь будет?

Поводов для паники нет. Центробанк накопил достаточно резервов, чтобы установить любой курс рубля к иностранным валютам. В этом «360» заверил независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. А тем временем курс доллара достиг 75 рублей, а евро — 86.

«Мне кажется, мы сейчас находимся в ситуации локальной ценовой войны. Надеюсь, она недолго продлится. Поэтому вряд ли нефть останется на таких уровнях надолго и, соответственно, рубль. А связано это в первую очередь с тем, что основные игроки на рынке не могут договориться об объемах добычи нефти: кто в каких объемах сокращает, кто увеличивает, кто за чей счет поправит собственное положение. Поэтому возник достаточно острый кризис. Посмотрим, чем он разрешится», — высказал свое мнение эксперт.

По мнению аналитика, кризис, вероятно, продлится до 18 марта — иными словами, до встречи России с остальными участниками ОПЕК+. После этого рынок вернется к стабильному состоянию. Пока же все участники сделки демонстрируют явное нежелание договариваться на тех условиях, которые действовали до сих пор.

«Если кризис завершится за одну-две недели, то ничего страшного не случится. Будет беспокойство на рынках Европы и Америки», — добавил Адамидов.

Эксперт вспомнил аналогичный кризис 2016–2017 годов, когда нефть на длительный срок просела в цене. Однако, по мнению аналитика, с тех пор все игроки научены горьким опытом и готовы к любым потрясениям.

В российском Минфине между тем заявили, что страна готова к любым ценам на «черное золото». Россия готова без потрясений пережить падение мировой цены на нефть даже до уровня 25 долларов за баррель. Без особых потрясений страна переживет такое проседание цены на протяжении ближайших 10 лет: средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для этого достаточно.