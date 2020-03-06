СМИ: Россия не поддержала решение ОПЕК по сокращению добычи нефти

Входящие в альянс ОПЕК страны предложили сильнее снижать нефтедобычу. С такой инициативой не согласились представители России, которые отклонили решение еще до начала переговоров.

«Они не поддерживают. Отклонили любые предложения о дополнительном сокращении добычи», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ходом заседания.

По словам собеседника агентства, российская сторона готова продлить действующие договоренности на второй квартал. При этом официальные переговоры еще не начались. Сейчас министр энергетики Александр Новак ведет неформальные переговоры с коллегами.

Информацию о позиции России подтвердил и высокопоставленный источник Reuters. При этом он уточнил, что российские представители готовы продлить соглашение, но на дополнительное сокращение нефтедобычи не пойдут.

«Эта позиция не изменится», — заявил собеседник агентства.

ОПЕК предложила сильнее снижать нефтедобычу и удерживать сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. При этом делать это не только во втором квартале, но до конца 2020 года. Окончательное решение по нефтедобыче примут 6 марта на заседании всех стран ОПЕК+ в Вене.