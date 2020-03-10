    10 марта 2020, 09:27

    Банк России рассказал, какие примет меры из-за растущих цен на нефть

    Александра Ломейко

    Центробанк заявил, что следит за ситуацией на финансовом рынке. У регулятора есть план, как сохранить в стране стабильность, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Его реализуют из-за ситуации с ценами на нефть. Они вновь начали расти.
    Банк России рассказал, какие примет меры из-за растущих цен на нефть

    В Центробанке готовы задействовать для этих целей дополнительные инструменты. С 10 марта, по решению Банка России, начнется упреждающая продажа иностранной валюты на внутреннем рынке. Меры приняты с учетом ситуации с ценами на нефть и того, как они повлияют на деятельность Фонда национального благосостояния в апреле.

    Регулятор будет поступать подобным образом до тех пор, пока иностранную валюту не начнут регулярно продавать из средств ФНБ.

    «Данное решение принято <…> в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — заметили в Банке России.

    Цены на нефть марки Brent выросли на 7,22% и достигли 35,85 доллара за баррель. За такой же объем нефти WTI просят 32,38 доллара — на 4,02% выше предыдущей цены. Резко подешевело «черное золото», поскольку участники ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению. После обвала цен на нефть рухнул и курс рубля. Специалисты считают, что это скажется на жизни россиян.