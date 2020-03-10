Банк России рассказал, какие примет меры из-за растущих цен на нефть

В Центробанке готовы задействовать для этих целей дополнительные инструменты. С 10 марта, по решению Банка России, начнется упреждающая продажа иностранной валюты на внутреннем рынке. Меры приняты с учетом ситуации с ценами на нефть и того, как они повлияют на деятельность Фонда национального благосостояния в апреле.

Регулятор будет поступать подобным образом до тех пор, пока иностранную валюту не начнут регулярно продавать из средств ФНБ.

«Данное решение принято <…> в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — заметили в Банке России.

Цены на нефть марки Brent выросли на 7,22% и достигли 35,85 доллара за баррель. За такой же объем нефти WTI просят 32,38 доллара — на 4,02% выше предыдущей цены. Резко подешевело «черное золото», поскольку участники ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению. После обвала цен на нефть рухнул и курс рубля. Специалисты считают, что это скажется на жизни россиян.