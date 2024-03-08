Мир 08 марта 2024, 22:17 Эрдоган предложил Стамбул в качестве площадки для переговоров России и Украины Эрдоган: Турция вновь готова принять переговоры России и Украины РИА «Новости»

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Турция готова вновь предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Об этом в видеообращении, которое опубликовало агентство Anadolu Ajansı, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, необходимо дать шанс дипломатии и диалогу между сторонами, чтобы конфликт завершился справедливым и устойчивым миром.

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«Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе», — заявил турецкий лидер.

Ранее источник в администрации Эрдогана заявил, что в Турции продолжается подготовка к визиту президента России Владимира Путина, но дату еще не определили. При этом в Кремле заявляли, что до президентских выборов, которые будут проходить с 15 по 17 марта, визит Путина в Турцию не планируется.