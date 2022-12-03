Мир 03 декабря 2022, 19:13 Вандалы облили краской памятник Суворову в Николаеве «Типичный Николаев»: памятник русскому полководцу Суворову в Николаеве облили краской РИА «Новости»

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Неизвестные облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Типичный Николаев» со ссылкой на местного волонтера.

Новости о демонтаже памятников русским деятелям или фактах вандализма над ними поступают из украинских городов регулярно с 2015 года. Тогда в стране приняли закон о декоммунизации. Теперь власти борются не только с советским наследием, но и всем, что имеет какую-то связь с Россией.

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В конце ноября стало известно, что в Одессе демонтируют памятники императрице Екатерине II и Суворову. Вандалы уже несколько раз делали монумент полководцу в этом городе объектом своих акций: они набросили на него петлю и надели мешок на голову. В другой раз они оставили надпись: «Ты — следующий».

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Также подвергается гонениям русский поэт Александр Пушкин. Очередной его памятник демонтировали в Черновцах в ноябре. А в октябре от монумента избавились в самом центре Киева.