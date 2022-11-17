Мир 17 ноября 2022, 23:40 Еще один памятник Пушкину демонтировали на Украине Горсовет сообщил о демонтаже памятника Александру Пушкину в Черновцах на Украине Pixabay

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На Украине снесли очередной памятник русскому поэту Александру Пушкину. На этот раз бюст демонтировали в Черновцах, об этом сообщил горсовет в соцсети.

«А вы знали, что в Черновцах были два памятника „великому русскому поэту Пушкину“? Именно были, так как один мы уже демонтировали. Второй — вопрос времени», — говорится в сообщении городских властей.

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Город Черновцы расположен на западе Украины, он является административным центром Черновицкой области, которая граничит с Молдавией и Румынией.

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Украина проводит активную политику дерусификации: сносят памятники русским писателям, переименовывают улицы. В Одессе власти задумали снести памятник Екатерине II. Скульптурную композицию «Основателям Одессы» огородили досками. Мэр города заявил, что за снос памятника проголосовало большинство горожан. Историко-топонимическая комиссия планирует переименовать 164 одесские улицы, в названиях которых есть связь с Россией и Белоруссией.