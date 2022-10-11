Памятник Пушкину снесли в Киеве | 360°

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Памятник Пушкину снесли в Киеве

В центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Пушкину

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В центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве демонтировали памятник символу „русского мира“ Александру Пушкину в центре столицы», — привело РИА «Новости» фрагмент материала, авторы которого ссылаются на соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова.

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В статье отмечается, что демонтаж памятника Пушкину посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову. Он был общественным активистом, преподавателем корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Антипов погиб в мае 2022 года.

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По словам Позднякова, на улицах украинской столицы еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных русскому поэту.

В конце сентября депутаты городского совета Одессы на заседании не приняли решение о демонтаже памятника императрице Екатерине II. Он находится на Екатерининской площади, его установили по проекту архитектора Юрия Дмитренко еще в 1900 году. Спустя 20 лет памятник демонтировали, но он снова вернулся на место в 2007 году.

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