Мир 24 ноября 2022, 18:28 Памятники Суворову и Екатерине II демонтируют в Одессе Власти Одессы решили демонтировать памятники Александру Суворову и Екатерине II Википедия

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Одесский городской совет выступил в поддержку проекта решения о демонтаже памятников русскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Вандалы уже несколько раз покушались на памятник полководцу Александру Суворову в Одессе. Ранее злоумышленники оставили на монументе табличку, на которую нанесли короткую надпись: «Ты следующий».

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До этого неизвестные набросили на шею полководцу петлю и надели на голову колпак, сообщило РИА ФАН.

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В начале ноября одесские власти заявили, что горожане проголосовали за снос памятника российской императрице Екатерине II. Мэр города Геннадий Труханов также выступил в поддержку демонтажа.

На Украине снос любых памятников, связанных с Россией или Советским Союзом, стал тенденцией. В Харькове уже снесли монумент советскому полководцу маршалу Георгию Жукову, а в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу.