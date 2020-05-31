    31 мая 2020, 15:10

    «Здоровая конкуренция»: в запуске корабля Crew Dragon нашли плюс для России

    Дарья Бунякова

    После успешного запуска корабля Crew Dragon США получили возможность больше не отправлять астронавтов на «Союзах». Такая ситуация станет толчком для России в создании нового космического корабля.

    Летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко рассказал, что до вчерашнего дня у России была монополия на отправку космонавтов на МКС. Раньше США покупали места на «Союзах», чтобы доставить своих астронавтов, но теперь ситуация изменится.

    «Как ни парадоксально, запуск корабля компании Маска — это плюс для России, потому что это простимулирует создание нашего нового пилотируемого корабля следующего поколения. И если раньше Роскосмос, скажем так, сидел на игле вывоза американцев на МКС, которые за это платили, то сейчас этот источник перекроется», — пояснил Корниенко Ura.ru.

    Он добавил, что специалисты компании SpaceX создавали Crew Dragon более десяти лет. Теперь пришла очередь России разработать свой космических корабль.

    «Монополия — это всегда не очень хорошо, во всем должна быть здоровая конкуренция. И сейчас эта конкуренция выходит на первый план», — заключил летчик-космонавт.

    Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отправился в космос 30 мая. Его состыковка с МКС ожидается 31 мая. Пилотируемый корабль компании Илона Маска SpaceX стал первым частным космическим устройством.