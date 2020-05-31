«Здоровая конкуренция»: в запуске корабля Crew Dragon нашли плюс для России

После успешного запуска корабля Crew Dragon США получили возможность больше не отправлять астронавтов на «Союзах». Такая ситуация станет толчком для России в создании нового космического корабля.

Летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко рассказал, что до вчерашнего дня у России была монополия на отправку космонавтов на МКС. Раньше США покупали места на «Союзах», чтобы доставить своих астронавтов, но теперь ситуация изменится.

«Как ни парадоксально, запуск корабля компании Маска — это плюс для России, потому что это простимулирует создание нашего нового пилотируемого корабля следующего поколения. И если раньше Роскосмос, скажем так, сидел на игле вывоза американцев на МКС, которые за это платили, то сейчас этот источник перекроется», — пояснил Корниенко Ura.ru.

Он добавил, что специалисты компании SpaceX создавали Crew Dragon более десяти лет. Теперь пришла очередь России разработать свой космических корабль.

«Монополия — это всегда не очень хорошо, во всем должна быть здоровая конкуренция. И сейчас эта конкуренция выходит на первый план», — заключил летчик-космонавт.

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отправился в космос 30 мая. Его состыковка с МКС ожидается 31 мая. Пилотируемый корабль компании Илона Маска SpaceX стал первым частным космическим устройством.