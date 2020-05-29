Роскосмос впервые утвердил сразу три экипажа для полета на МКС

«Госкорпорация „Роскосмос“ утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи (назначаемый в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса) для полета на МКС в октябре 2020 года», — цитирует агентство слова собеседника.

В основной состав экипажа корабля «Союз МС-17» включили российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Астронавта NASA Стивена Боуэна заменили на его коллегу Кэтлин Рубинс. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космичесой отрасли.

В качестве дублеров утвердили россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хая. В состав резервного экипажа вошли космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Ранее американцы впервые за девять лед подготовили старт космического корабля с астронавтами на борту с космодрома на мысе Канаверал. Речь идет о корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Пуск должен был состояться 27 мая, однако его перенесли из-за плохой погоды.