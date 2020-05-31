Роскосмос обсуждает отправку своих космонавтов на кораблях SpaceX

Компания SpaceX успешно отправила в космос корабль Crew Dragon. Теперь Роскосмос ведет переговоры, чтобы начать доставлять на МКС российских космонавтов на американской технике.

«Идея отправки наших космонавтов на кораблях SpaceX обсуждается на рабочем уровне, но я пока не готов рассказывать детали этих обсуждений», — рассказал изданию «Подъем» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Он отметил, что для запуска российских космонавтов Crew Dragon должен пройти сертификацию. Космическому кораблю требуется набрать определенное количество полетов.

«Мы просто должны быть уверены, что они летают вовремя и надежно. И ровно такие же требования предъявляли американцы, когда начинали летать на наших кораблях, поэтому это нормальные рабочие отношения», — пояснил Крикалев.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил РИА «Новости», что в будущем российские космонавты будут летать в космос на американских кораблях Crew Dragon и Starliner. Он также добавил, что астронавты США все еще летают по обмену на российских кораблях.

В Тwittеr Устименко отметил, что после удачного запуска корабля Crew Dragon не только русские будут летать на МКС, но и американцы.

«Ну и замечательно», — написал руководитель пресс-службы Роскосмоса.

Он подчеркнул, что очень важно иметь хотя бы два варианта доставки космонавтов на МКС. В космосе могут возникнуть разные непредвиденные ситуации, поэтому необходимо, чтобы были минимум две транспортные системы для доставки космонавтов.

Еще Устименко сообщил, что Россия тоже не собирается стоять на месте. Уже в 2020 году пройдут испытания двух новых ракет, а в 2021-м возобновится лунная программа.

Американская компания SpaceX запустила первый частный корабль Crew Dragon. Старт прошел успешно, и 31 мая на МКС прибудут астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Сенатор Алексей Пушков заявил, что главу компании Илона Маска можно поздравить с запуском, но «это полет на МКС, это не Марс».