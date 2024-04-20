Мир 20 апреля 2024, 20:19 В США жестко ответили на новые требования Зеленского Профессор из США Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемой военной техники РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. <…> Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет», — сказал ученый.

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Миршаймер отметил, что даже дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины. У российской армии есть преимущества — большое число военных и техники.

Украинцы устали от конфликта, признался президент Владимир Зеленский. Он также согласился, что Россия хорошо вооружена, поэтому политик намерен добиваться наращивания поставок на Украину со стороны Запада.

От мирных переговоров украинский лидер продолжает отказываться. Российская сторона при этом не раз подчеркивала, что открыта к диалогу. Однако теперь у страны «нет никакой веры» украинскому руководству, поэтому она не сделает паузы в конфликте в случае переговоров. Такое заявление сделал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.