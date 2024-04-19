19 апреля 2024, 13:08
Россия не сделает паузы в конфликте в случае переговоров
Лавров: РФ больше не будет делать паузы в боях в случае переговоров с Украиной
Россия не будет прерывать боевые действия, даже если начнет переговоры с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
Он подтвердил готовность России к переговорам.
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«Но в отличие от стамбульской истории мы не будем делать пауз в боевых действиях на период каких-либо переговоров. Процесс должен идти», — констатировал министр.
Он пояснил, что «реалии на земле» существенно изменились, причем дело не только в положении войск, но и в поправках в Конституцию и вхождении новых регионов в состав России.
Комментируя саму возможность переговоров, Лавров подчеркнул, что в целом у России «нет никакой веры» украинскому руководству. Глава МИД также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «сам себе запретил переговоры» на законодательном уровне.
В том же интервью Сергей Лавров объяснил, зачем Запад педалирует тему необходимости нанесения поражения России.
Сергей Лавров
Переговоры
Украина
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