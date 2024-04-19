Спецоперация 19 апреля 2024, 13:08 Россия не сделает паузы в конфликте в случае переговоров Лавров: РФ больше не будет делать паузы в боях в случае переговоров с Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не будет прерывать боевые действия, даже если начнет переговоры с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он подтвердил готовность России к переговорам.

Реклама

«Но в отличие от стамбульской истории мы не будем делать пауз в боевых действиях на период каких-либо переговоров. Процесс должен идти», — констатировал министр.

Он пояснил, что «реалии на земле» существенно изменились, причем дело не только в положении войск, но и в поправках в Конституцию и вхождении новых регионов в состав России.

Комментируя саму возможность переговоров, Лавров подчеркнул, что в целом у России «нет никакой веры» украинскому руководству. Глава МИД также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «сам себе запретил переговоры» на законодательном уровне.

В том же интервью Сергей Лавров объяснил, зачем Запад педалирует тему необходимости нанесения поражения России.