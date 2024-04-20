Мир 20 апреля 2024, 19:32 «Врать не буду». Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта Зеленский: украинцы устали от конфликта РИА «Новости»

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Украинцы устали от конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам, которое опубликовали на официальном сайте главы государства.

«Что касается усталости, врать не буду, она есть», — заявил он.

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Он также отметил, что у России есть большое преимущество в боеприпасах и вооружении. Поэтому он будет добиваться наращивания поставок на Украину со стороны Запада.

Ранее Зеленский подписал указ, ограничивающий работу онлайн-казино на территории страны. Зеленский также поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ввести запрет на доступ военных к игровым заведениям в Сети.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком обвинил Зеленского в разрушении Украины. По его мнению, украинский лидер спровоцировал конфликт с Россией, хотя обещал украинцам добиться мира.